O selecionador português de futsal Jorge Braz e a guarda-redes Ana Catarina Pereira, do Benfica, foram eleitos como o melhor treinador de seleção e melhor guardiã do mundo em 2020.

A votação do Futsal Planet, que premeia os melhores da modalidade, colocou ainda o emblema da Luz como o segundo melhor do planeta a nível feminino, e o treinador do Sporting [masculino], Nuno Dias, como o terceiro melhor técnico do mundo a nível de clubes.

Esses foram os lugares ocupados por representantes nacionais nos pódios.

O melhor jogador do mundo em 2020 foi o brasileiro Ferrão, do Barcelona, clube que recebeu a distinção de melhor do mundo em masculinos.

Neste particular, o Sporting foi considerado o quarto emblema a nível mundial, a mesma posição ocupada pela seleção portuguesa.

O português Eduardo Sousa foi o quinto classificado entre os guarda-redes e o treinador da equipa feminina do Benfica, Pedro Henriques, foi sexto.

Zicky foi nono no melhor jogador jovem e a melhor jogadora do mundo é a brasileira Armandinha.