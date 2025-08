O Sporting manifestou, na tarde desta terça-feira, o seu «pesar pelo falecimento de Jorge Costa», aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

«Aos familiares, amigos e a todos os que com ele partilharam a vida, o Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas condolências, prestando homenagem à sua memória e ao seu contributo enquanto figura do FC Porto e do futebol português» refere o Sporting, em nota oficial divulgada no seu sítio.

Jorge Costa era o atual diretor do futebol profissional do FC Porto, clube pelo qual também jogou, numa carreira desportiva em que também foi treinador.

As reações sucedem-se ao longo do dia, sendo que, entre outros, Benfica e Federação Portuguesa de Futebol já lamentaram a morte de Jorge Costa.

