Há 47 min
Ronaldo: «Jorge Costa tratou-me sempre bem»
Estádio Algarve
Cristiano Ronaldo falou aos jornalistas, na zona mista do Estádio Algarve, após a vitória, num amigável, do Al Nassr por 4-0 frente ao Rio Ave. Um dos temas abordados foi a recente morte de Jorge Costa.
[Esta semana ficou marcada pela morte de Jorge Costa...]
São sempre momentos tristes e difíceis. Já tinha feito um post nas redes sociais. Era uma pessoa que conhecia pouco, mas o pouco que convivi tratou-me sempre bem. Quero mandar um abraço e beijinhos à família.
