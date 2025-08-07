Cristiano Ronaldo falou aos jornalistas, na zona mista do Estádio Algarve, após a vitória, num amigável, do Al Nassr por 4-0 frente ao Rio Ave. Um dos temas abordados foi a recente morte de Jorge Costa.

[Esta semana ficou marcada pela morte de Jorge Costa...]

São sempre momentos tristes e difíceis. Já tinha feito um post nas redes sociais. Era uma pessoa que conhecia pouco, mas o pouco que convivi tratou-me sempre bem. Quero mandar um abraço e beijinhos à família.