O treinador português Carlos Queiroz, selecionador que conduziu Portugal ao título mundial sub-20 em 1991, equipa na qual figurava Jorge Costa, diz ter o «coração em pedaços» com a morte desta terça-feira, aos 53 anos, do antigo futebolista, treinador e dirigente.

«Tenho o coração em pedaços com esta notícia infeliz e triste para todos nós, e em particular para a nossa equipa de campeões. Não encontro palavras que possam lembrar e fazer justiça à vida, ao companheiro e amigo, ao jogador de futebol, ao líder e ao vencedor que foi o nosso campeão do mundo, Jorge Costa. Choramos a tua falta, hoje e sempre; e ficaremos sempre em dívida para contigo», começou por escrever Queiroz, na rede social Instagram.

«O nosso querido Bicho foi um dos expoentes maiores de uma cultura futebolística inovadora, ímpar, de exigência, de compromisso, de trabalho, de rendimento, que hoje ainda se celebra e que será sempre referência do legado técnico e de uma geração insigne. Agradeço o privilégio de ter partilhado a minha vida contigo, e por me emprestares muito disso tudo, meu amigo e companheiro Jorge», prosseguiu o recém-confirmado selecionador de Omã, de 72 anos.

«Continuarei sempre a contar o teu exemplo. Que descanses em paz e que a tua família e amigos encontrem no amor por ti o conforto possível», concluiu.