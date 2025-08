Deco, ex-companheiro de Jorge Costa no FC Porto e na Seleção Nacional, reagiu ao falecimento do diretor para o futebol do FC Porto, através de uma publicação nas redes sociais.

«Hoje, o futebol português e o FC Porto perdem um dos seus maiores símbolos. O Jorge Costa foi a personificação da alma e da garra portista. Um capitão lendário, que nos inspirou a todos», escreveu o atual diretor desportivo do Barcelona.

«Foi uma honra partilhar tantos títulos e alegrias contigo. O teu nome ficará para sempre na história. Os meus sentimentos a toda a família. Até sempre, “Bicho”», acrescentou.

Deco e Jorge Costa cruzaram-se no FC Porto entre 1998 e 2004, tendo conquistado juntos uma Liga dos Campeões, três Campeonatos Nacionais, três Taças de Portugal e duas Supertaças, ao serviço dos dragões.

Jorge Costa faleceu, esta terça-feira, vítima de uma paragem cardiorrespiratória que ocorreu no centro de estágios do FC Porto.