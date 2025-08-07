O último adeus a Jorge Costa, «eterno capitão» do FC Porto, está a decorrer na manhã desta quinta-feira.

O funeral realiza-se na Igreja de Cristo Rei, na zona da Foz, no Porto, e conta com a presença do plantel portista, que chegou por volta das 10 horas para assistir à cerimónia.

Além de funcionários e dos orgãos sociais do clube, com o presidente André Villas-Boas à cabeça, várias figuras do futebol nacional marcam, também, presença. Sérgio Conceição, ex-treinador do FC Porto, e Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), também assistem à cerimónia desta quinta-feira, que está reservada a familiares e amigos mais próximos.

Antigos jogadores como Luís Figo, Vítor Baía, Costinha, Ricardo Carvalho, Nuno Gomes, Hélder Postiga e Fernando Couto prestaram também a homenagem nesta quinta-feira.

O velório decorreu na quarta-feira, onde os adeptos se despediram do «Bicho». Entre as 15 e as 22 horas, o Estádio do Dragão esteve de portas abertas para se prestar uma homenagem a Jorge Costa, num dia em que contou com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro.

Às portas do estádio, muitas pessoas colocaram adereços do clube e outros objetos ao longo do dia, desde bandeiras, cachecóis, pósteres, velas ou mensagens a celebrar a memória do antigo jogador.

Os ecrãs gigantes do Dragão exibiram a fotografia de Jorge Costa com uma afirmação do malogrado diretor para o futebol, dita em altura de eleições, em que apoiou André Villas-Boas: «Aconteça o que acontecer, faço parte da história do meu clube do coração.»

Jorge Costa faleceu de forma súbita na terça-feira, aos 53 anos. Desempenhava o cargo de diretor para o futebol profissional do FC Porto. Enquanto jogador, vestiu a camisola dos azuis e brancos em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005.

Foi o último capitão português a levantar a Liga dos Campeões, em 2004, quando o FC Porto sagrou-se campeão da competição. Conquistou ainda uma Taça UEFA - nova Liga Europa - uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças. Foi um jogador que conquistou 25 por cento dos títulos do FC Porto.

A nível de seleção, foi internacional A por 50 vezes, tendo ainda conquistado o inédito Mundial de sub-20 de 1991.

Até sempre, Bicho. Obrigado por seres Porto até ao fim. pic.twitter.com/Ydz7l1s4fv — FC Porto (@FCPorto) August 6, 2025













