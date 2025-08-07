Jorge Costa
Há 40 min
Liga decreta minuto de silêncio por Jorge Costa
Ex-jogador e dirigente do FC Porto também vai ser homenageado em todos os jogos do futebol profissional português
A Liga Portugal anunciou na manhã desta quinta-feira um minuto de silêncio em memória de Jorge Costa, em todas encontros da primeira jornada da Liga e da II Liga, que vão realizar-se entre 8 e 11 de agosto.
O primeiro encontro será o Casa Pia-Sporting, nesta sexta-feira às 20h30.
A Federação Portuguesa de Futebol também já tinha decretado um minuto de silêncios em todos os jogos organizados pelo organismo.
Recorde-se que Jorge Costa faleceu na terça-feira vítima de uma paragem cardiorrespiratória. O funeral do antigo jogador realiza-se esta quinta-feira na Igreja de Cristo Rei, na Foz (Porto).
