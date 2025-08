O Charlton, do Championship (segundo escalão do futebol inglês), reagiu à morte de Jorge Costa, através de um comunicado.



«Estamos profundamente tristes ao saber do falecimento do ex-jogador Jorge Costa, aos 53 anos. Os nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Jorge neste momento difícil.»

Jorge Costa representou o emblema inglês na temporada 2001/02, tendo realizado 26 jogos.