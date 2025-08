A Federação Portuguesa de Futebol lamentou «profundamente» a morte de Jorge Costa, antigo futebolista e treinador que atualmente desempenhava funções como diretor do futebol profissional do FC Porto.

«A Federação Portuguesa de Futebol lamenta, profundamente, a morte de Jorge Costa. Futebolista, treinador, dirigente, atual diretor do Futebol Profissional do FC Porto, Jorge Costa foi um dos jogadores mais marcantes de uma geração fundamental para a afirmação do futebol português», destaca o organismo, em comunicado.

Jorge Costa, que tinha 53 anos, esteve ligado à FPF ao representar as seleções nacionais: foi campeão mundial sub-20 em 1991 e somou 118 internacionalizações, 50 delas pela seleção A, pela qual marcou dois golos e pela qual jogou no Euro 2000 e no Mundial 2002.

«Pelo FC Porto, o seu clube de sempre, no qual foi capitão, somou títulos nacionais e internacionais, e conquistou o estatuto de lenda. A sua morte deixa a Federação Portuguesa de Futebol e todo o futebol português em choque. Para a história, além do jogador, treinador e dirigente, ficará um homem de convicções, simples no trato e forte na personalidade», diz ainda a FPF.

«À família e amigos de Jorge Costa, em particular ao Futebol Clube do Porto, a Federação Portuguesa de Futebol envia as mais sentidas condolências», conclui.

