Cuidado físico junto à piscina, agachamentos e também corrida à beira-mar. O treinador português Jorge Jesus mostra que vai mantendo a forma enquanto não assume novos projetos no futebol e esta sexta-feira, fotografias nas redes sociais oficiais do técnico mostraram isso mesmo.

«A preparar-me fisicamente e mentalmente para o próximo desafio», pode ler-se, na mensagem escrita através da página de Jesus na rede social Instagram.

O treinador de 67 anos está sem clube desde a saída do Benfica no final de dezembro, entre os clássicos com o FC Porto, no Estádio do Dragão, para a Taça de Portugal e para a I Liga. Este último já teve Nélson Veríssimo no comando.

Veja, na galeria associada, as imagens de Jorge Jesus a treinar.