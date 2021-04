Jorge Jesus atingiu esta segunda-feira a marca redonda de 250 vitórias ao serviço do Benfica, no triunfo dos encarnados frente ao Marítimo, por 1-0.

Técnico mais vitorioso da história do clube da Luz, Jesus conseguiu chegar às 250 partidas ganhas em 364 jogos, o que dá uma percentagem de vitórias de cerca de 69 por cento – soma ainda 62 empates e 52 derrotas, com 759 golos marcados e 287 sofridos.

No final do encontro com o Marítimo, Jorge Jesus comentou esse feito e revelou que persegue outro recorde.

«Quanto às 250 vitórias… há mais um recorde que quero bater, que é o de treinador com mais jogos na Liga. Mas é bom ter chegado às 250 vitórias, vamos ver se continuamos a ganhar mais vezes», afirmou, em conferência de imprensa.

Refira-se que Jorge Jesus tem nesta altura 577 jogos na Liga, divididos por Benfica, Sporting, Sp. Braga, Belenenses, União de Leiria, Moreirense, Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal e Estrela da Amadora. O recorde pertence a Fernando Vaz, técnico que passou por Sporting, Académica, Belenenses e V. Setúbal, por exemplo, com 626 partidas disputadas no principal escalão do futebol português.

[Artigo atualizado]