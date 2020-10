Jean-Clair Todibo já trabalha às ordens de Jorge Jesus no centro de treinos do Benfica.

As «águias» divulgaram um vídeo que mostra as primeiras horas em Portugal do defesa emprestado pelo Barcelona, e nele já se vê o central a treinar no Seixal.

As imagens mostram Todibo à conversa com Adel Taarabt na sala de refeições, e depois mais próximo de Julian Weigl no relvado, mas pelo meio o jogador francês até posou para a fotografia com o técnico, Jorge Jesus.