Os adeptos do Flamengo ainda não esqueceram a saída de Jorge Jesus e prova disso é que voltaram a invadir as redes sociais do Benfica esta terça-feira, logo após a eliminação dos encarnados na Liga dos Campeões.

A nação rubro-negra publicou novamente várias fotografias do ex-jogador Vampeta todo nu, só com o símbolo do PAOK por cima. Além disso, muitos adeptos publicaram fotografias de Jorge Jesus a gozarem com o treinador.

«Mister Jorge Jesus pensando: 'Que desgraça fiz eu na minha vida?'», escreveu um dos internautas, por exemplo.

Veja na publicação abaixo algumas das brincadeiras dos adeptos do Flamengo:

Mister Jorge Jesus pensando:

“Que desgraça foi que eu fiz na minha vida?” pic.twitter.com/Lk5gi4I3TP — Wagner Pimentel (@wspfla) September 15, 2020