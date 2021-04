Pela primeira vez nesta edição da Liga, o Jorge Jesus repetiu apresentou o mesmo onze inicial em jogos consecutivos.

O treinador do Benfica repetiu, diante do Gil Vicente, o mesmo alinhamento que havia apresentado diante do Paços de Ferreira: Helton Leite, Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Weigl, Taarabt, Grimaldo, Rafa, Seferovic e Waldschmidt.

Se alargarmos a análise a todas as competições, esta só foi a segunda vez em que os encarnados se apresentaram com o mesmo figurino em jogos consecutivos. A 27 de dezembro, diante do Portimonense, Jesus apostou no mesmo onze do jogo para a Supertaça com o FC Porto quatro dias antes.

Na altura, o técnico das águias não mexeu depois de uma derrota (por 2-0) e acabou por levar a melhor sobre a equipa algarvia no Estádio da Luz por 2-1. Agora, Jesus fez jus à máxima de que «em equipa que ganha não se mexe», mas acabou por ter pior sorte: depois de uma goleada por 5-0, foi surpreendido em casa pelo Gil Vicente, que regressou a Barcelos com os três pontos.