Jorge Jesus despediu-se esta segunda-feira do Flamengo com um almoço que juntou jogadores, staff e dirigentes no Ninho do Urubu, a academia do mengão.

Bem ao estilo brasileiro, alguns atletas da equipa do Rio de Janeiro levaram instrumentos musicais e tocaram e cantaram samba sob o olhar atento do técnico, que se perfilou ao lado de Rafinha.

Já do lado de fora do Ninho, Jesus assinou a tarja preparada pela Raça Rubro-Negra, a maior claque do Flamengo, de agradecimento ao novo técnico do Benfica.

«Vocês são diferentes no campo e fora de campo», disse Jorge Jesus aos adeptos.