Andreas Samaris foi despromovido à equipa B do Benfica.

O médio grego vai ficar às ordens de Nélson Veríssimo e, desse modo, deixar de trabalhar com o grupo liderado por Jorge Jesus.

A 'descida' à equipa secundária dos encarnados é o último desenvolvimento relativo ao internacional helénico.

O Benfica tentou chegar a acordo para uma rescisão por mútuo entendimento com Andreas Samaris, mas o internacional grego rejeitou as propostas do emblema da Luz.

Samaris não é uma prioridade para Jorge Jesus, pelo contrário, e a previsível chegada de Soualiho Meïté retira-lhe ainda mais espaço.

Com contrato até 2023, o grego tinha renovado depois de se ter sagrado campeão nacional com Bruno Lage, em maio de 2019, numa temporada em que terminava contrato.

No entanto, o passado recente de utilização é muito diferente dessa altura. Na última temporada, Samaris ficou fora dos eleitos para a Liga Europa e fez apenas nove jogos em 2020/21.

Em março foi operado ao tendão de Aquiles e já neste mês voltou a Madrid, local da cirurgia, para ser novamente observado.

Ainda assim, particpou em três encontros da pré-temporada encarnada: jogou 45 minutos frente a Casa Pia, Belenenses e Sp. Covilhã.