Jorge Jesus está de volta ao Al Hilal e foi recebido com natural carinho por jogadores e «staff» do clube da Arábia Saudita. O treinador português que levar a equipa à conquista do campeonato e apresentou um lema ao grupo.

«Vencer é saber que treinas todos os dias para ser campeão», pode ler-se na mensagem que surge no resumo da semana do Al Hilal.

De resto, a nota dominante é a relação de proximidade entre Jorge Jesus e muitos dos elementos com que trabalhou anteriormente no clube.

À chegada ao local de estágio na Áustria, por exemplo, o treinador saudou um membro do Al Hilal com um ruidoso «habibi» - «meu querido» - em árabe. Ouviu de volta um «welcome» e respondeu em bom inglês: «Thank you!»

No vídeo divulgado pelo emblema saudita ainda surge Moussa Marega, que viria a ser dispensado do estágio por Jorge Jesus, já após a goleada por 6-0 no primeiro teste.

Veja as imagens: