O Al HIlal anunciou esta sexta-feira à noite a saida de Jorge Jesus. O português já não é oficialmente o treinador do clube saudita, confirmando-se assim a notícia avançada ontem pela imprensa saudita.

«O Conselho de Administração do Al Hilal acordou com o diretor técnico da equipa principal, o português Jorge Jesus, o fim da relação contratual entre ambos, agradecendo o esforço desenvolvido por toda a equipa técnica desde a época passada», pode ler-se no comunicado.

«O Conselho decidiu designar o treinador Mohammed Al-Shalhoub para liderar o comando técnico da primeira equipa de futebol nas competições da Liga Saudita.»

Está assim terminada a segunda passagem de Jorge Jesus pelo Al Hilal, ele que na primeira época desta segunda passagem bateu todos os recordes: inclusivamente o recorde do Guiness de vitórias consecutivas.

Esta segunda temporada foi bem pior e acabou agora com a saída do treinador, após ter falhado a final da Champions Asiática.