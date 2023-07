O Al Hilal de Jorge Jesus goleou neste sábado o modesto SC Lanskron (6-0), do quarto escalão do futebol austríaco, no primeiro encontro particular realizado pela equipa saudita.

A formação orientada pelo treinador português chegou ao intervalo a vencer pela margem mínima (1-0), mas cavou o fosso na etapa complementar, chegando à goleada.

O português Rúben Neves é uma das armas do Al Hilal para a temporada 2023/24, a par de nomes como Kalidou Koulibaly, Moussa Marega ou André Carrillo.

Veja o resumo do encontro particular: