Jorge Jesus informou os responsáveis do Al Nassr de que vai deixar o clube no final da época.

A informação foi adiantada pela ESPN e, entretanto, também confirmada pelo Maisfutebol. A intenção do treinador português foi jogar limpo com pessoas que sempre o trataram bem e avisá-las da sua decisão ainda antes do final da época.

O Al Nassr, recorde-se, tem ainda duas finais pela frente: a primeira já este sábado, relativa à Champions 2, que pode valer um troféu continental, e a segunda na quarta-feira, na última jornada da Liga Saudita, que pode valer o título de campeão.

Apesar de tudo, os responsáveis do Al Nassr ainda não desistiram de tentar o treinador português, embora saibam que é praticamente impossível (para já dizer impossível de todo) fazê-lo mudar de ideias.

Jorge Jesus já decidiu e quer voltar à Europa. Aliás, no final deste mês de março vai ter uma reunião com um candidato à presidência do Fenerbahçe, que lhe oferece o salário mais elevado que o treinador já teve.

Mas a verdade é que se trata apenas de um candidato, que ainda terá de vencer as eleições para tornar a contratação de Jorge Jesus uma opção séria. Por outro lado, o treinador não desistiu do sonho de orientar a Seleção Nacional.