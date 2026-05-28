Agora é oficial: o Al Nassr confirmou a saída de Jorge Jesus e despediu-se dele através de uma mensagem nas redes sociais. «Que aventura. Que capítulo. Obrigado, mister», pode ler-se.

Recorde-se que Jesus já tinha referido, logo a seguir ao último jogo da Liga Saudita, que permitiu ao Al Nassr sagrar-se campeão nacional, que ia sair do clube.

«Este é foi o último jogo que fiz no Al Nassr. Agora vou para Portugal, vou passar três ou quatro dias a Portugal e depois penso ir ao Brasil. Podem-me ver no Brasil, mas só a passar férias», referiu.

Questionado, já na chegada a Portugal, se podia assumir a Seleção Nacional após o Mundial 2026, Jorge Jesus não fechou essa porta.

«Quem diz não à Seleção? É uma das melhores do mundo. Não posso dizer que não a outra [risos]. O Mundial está aí, o selecionador precisa de tranquilidade, não me quero meter nessas barafundas.»

Certo, certo, é que o treinador não volta a trabalhar no Al Nassr, deixando Cristiano Ronaldo e João Félix.