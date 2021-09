A vitória do Benfica sobre o Boavista permitiu a Jorge Jesus igualar o melhor arranque da carreira na Liga.

O treinador das águias somou a sexta vitória em seis jogos, registou que havia alcançado apenas na época 2017/18 quando treinava o Sporting.

À data, os leões tropeçaram na ronda seguinte, empatando na visita ao terreno do Moreirense. Agora, o técnico dos leões terá nova visita ao Minho (concretamente a casa do V. Guimarães) para fixar um novo registo inédito na carreira: sete vitórias nas sete primeiras jornadas do campeonato.

A melhor marca de Jesus no Benfica datava da época passada, quando foi travado pelo Boavista (3-0 no Bessa) à sexta jornada após cinco vitórias seguidas na Liga.

Curiosamente, tanto em 2020/21 como em 2017/18, quando tiveram arranques promissores, as equipas de Jorge Jesus perderam embalo e acabaram por fazer campeonatos aquém da expetativas, terminando em ambas as ocasiões no terceiro lugar atrás dos maiores rivais.