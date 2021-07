Jorge Jesus comemora neste sábado 67 anos e o momento foi assinalado pela estrutura do futebol profissional do Benfica em pleno balneário no Seixal.

O agora presidente dos encarnados, Rui Costa, o diretor-geral para o futebol, Rui Pedro Braz, e Luisão, diretor técnico e performance, juntaram-se aos jogadores, equipa técnica e restante staff para darem os parabéns ao técnico dos encarnados por mais um volta ao sol cumprida.

Houve sorrisos, um abraço caloroso entre Rui Costa e o treinador, e espumante a voar, como pode ver na galeria associada ao artigo.

Neste sábado, o plantel do Benfica cumpriu mais um dia de trabalho e amanhã (domingo) realiza o último jogo de pré-época, diante do Lyon no Estádio da Luz.

O primeiro jogo oficial de 2021/22 das águias está marcado para 4 de agosto, na Rússia diante do Spartak Moscovo a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.