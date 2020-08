No dia em que Jorge Jesus vai ser apresentado, o Benfica deixou uma nota no site em que fala sobre os motivos do regresso do técnico à Luz e promete que este terá «um plantel bem apetrechado».

«A temporada que findou no passado sábado ficou claramente aquém dos objetivos definidos, impondo-se, assim, um fim de ciclo e o início de outro. A obtenção de apenas um troféu numa época, caso não se trate do Campeonato Nacional, é escasso pecúlio para um clube como o Benfica», começa por dizer o clube encarnado num texto intitulado: «Voltar a ganhar».

O Benfica frisa que «o percurso da equipa, em 2019/20, não esteve à altura dos pergaminhos do clube, saldando-se muito abaixo das expectativas».

«Não surpreende, portanto, que, no final de uma época em que vencemos somente a Supertaça, se tenha decidido enveredar por outro caminho […] Impunha-se uma reação rápida à derrota e ela aí está, com o regresso de Jorge Jesus para iniciar um novo ciclo», diz ainda a nota encarnada, que aponta:

«Trata-se de um técnico indiscutivelmente competente com provas dadas em vários clubes, nomeadamente no Benfica, pelo qual se sagrou Campeão Nacional três vezes, celebrando o bicampeonato benfiquista 31 anos depois do anterior.»

«Temos os olhos postos no futuro, sabendo que contaremos com um grande treinador à frente do nosso plantel, o qual será muito bem apetrechado certamente», continua o texto.

«Sofrido um desaire, exige-se sempre uma resposta à Benfica, não tendo nós a mínima dúvida de que esta será dada o mais adequada e célere possível», diz ainda a nota encarnada.

Mais de cinco anos depois, Jorge Jesus está oficialmente de regresso ao Benfica. Será apresentado às 17 horas com a presença e intervenções do Presidente Luís Filipe Vieira e do administrador da Benfica, SAD, Rui Costa.