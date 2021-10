«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

Após o empate desta quarta-feira com o Vitória de Guimarães, para a Taça da Liga, o treinador do Benfica foi questionado se a equipa não estava a cair de rendimento desde o triunfo sobre o Barcelona, na Liga dos Campeões. Jorge Jesus discordou dessa ideia, desde logo, mas foi mais além, ao recordar o jogo com a equipa catalã.

«A vitória sobre o Barcelona é uma vitória que, no historial do Benfica, nunca existiu. E não vai existir. Não é fácil, seja quem for, ganhar ao Barcelona», referiu o técnico (veja o vídeo associado).

É esta resposta, a última da conferência de imprensa, que está na base deste «Factos e Argumentos». Será correto dizer que a vitória sobre o Barcelona nunca existiu no historial do Benfica?

Tudo depende daquilo que Jorge Jesus queria comparar, na verdade, mas nada como analisar os possíveis enquadramentos.

Será que o técnico queria dizer que o Benfica nunca tinha vencido o Barcelona? Se era isso, então errou. É que um dos triunfos mais importantes da história do clube foi alcançado precisamente frente ao conjunto “blaugrana”: a final da Taça dos Campeões Europeus de 1961. Em Berna, o Benfica venceu por 3-2, com golos de José Águas e Mário Coluna, beneficiando ainda de um autogolo de Ramallets. Foi o primeiro título europeu que as águias ergueram.

Essa foi a única vitória do Benfica sobre o Barcelona. Até ao jogo do passado dia 29 de setembro, claro está. Se Jorge Jesus estava a falar dos números do triunfo, então a afirmação de Guimarães está correta. O Benfica conseguiu agora um triunfo expressivo, por 3-0, e na final de Berna tinha vencido por 3-2. Números diferentes, embora em contextos também diferentes.

O Benfica tem agora duas vitórias sobre o Barcelona, em oito duelos. Jorge Jesus diz que «não será fácil, seja quem for, ganhar ao Barcelona». Dia 23 de novembro há novo duelo, em Camp Nou, onde o Benfica nunca ganhou.