Na antevisão do jogo com o Belenenses, Jorge Jesus foi questionado sobre o aspecto que precisa de trabalhar mais na equipa do Benfica.

«Para mim é tão importante não sofrer golos como marcar golos e estamos a trabalhar neste aspeto. Em duas, três semanas tudo mudou na nossa ultima linha do Benfica; André Almeida fora, Rúben Dias fora», disse o treinador encarnado.

«Tivemos de mudar os centrais e o lateral, tivemos de mudar os automatismos que já vínhamos a ter e o jogo da Polónia [vitória sobre Lech Poznan, 2-4] foi um indicador. Já se notou ali que tenho de trabalhar mais a ultima linha», frisou Jorge Jesus.