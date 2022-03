No dia em que foi homenageado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol e que assumiu ter o desejo de se tornar no treinador com mais jogos na Liga, Jorge Jesus revelou que o seu futuro próximo deve passar pelo estrangeiro.

«De certeza que vou voltar ao futebol português, mas de momento a minha ideia é que a próxima equipa que vou treinar será fora de Portugal», disse, à margem do evento que decorreu em Leiria.

«As propostas de trabalho que tive desde que saí do Benfica foram analisadas e rejeitadas porque só quero pensar nisso a partir de maio ou junho», acrescentou.

O técnico de 67 anos elogiou a qualidade do treinador português e defende que essa é a principal razão para que haja cada vez mais espalhados pelo mundo.

«Os nossos treinadores são muito procurados fora de Portugal e se calhar é difícil fazerem tantos jogos como eu fiz», apontou.

O técnico falou concretamente sobre os vários treinadores portugueses que estão neste momento a treinar no Brasil, um mercado que o trabalho realizado por Jesus no Flamengo ajudou a abrir.

«O reconhecimento da qualidade do treinador português não aconteceu só no Brasil, mas um pouco por todo o mundo. É verdade que no Brasil, fui o primeiro português a ter destaque. Agora temos três ou quatro e isso deixa-me orgulhoso, porque acho que é um mercado bom para o treinador português».

Jesus voltou a dizer também que no futuro pode vir a assumir um cargo de selecionador, mas realçou que não haverá muitas com capacidade para o convencer a dar esse passo.

«No futuro, se calhar isso pode acontecer [ser selecionador], mas poucas seleções têm a possibilidade de eu as querer trabalhar», finalizou.