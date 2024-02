O treinador do Al Hilal, o português Jorge Jesus, considerou esta segunda-feira que Di María e Rafa Silva são «duas grandes referências» do plantel do Benfica, mas recusou alongar-se sobre a «hipótese» de, no futuro, poder treinar o argentino ou o português seja onde for.

«O Benfica tem duas grandes referências, na minha opinião, que é Di Maria e Rafa», afirmou, em declarações à SportTV.

«Os grandes jogadores, todos os treinadores gostam de ter. Não passa por mim. Atualmente, não os posso ter. Para o ano, nem eu sei o que vou fazer. Não me quero alongar em relação a uma hipótese, que não sei o que vai acontecer», disse Jesus, de seguida.

Em Riade, o técnico do Al Hilal elogiou também o trabalho do Sporting na contratação de Viktor Gyökeres e comparou a chegada do sueco aos leões com a de Darwin ao Benfica, em 2020.