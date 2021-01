O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Sp. Braga, da meia-final da Taça da Liga 2020/21 e que terminou com um triunfo minhoto por 2-1. O Benfica teve dezenas de casos de COVID-19 nesta última semana e Jesus lembrou que o momento é dramático a nível nacional.

«Não queria falar muito do que se passou, porque parece que me vou desculpar. Nós, povo português, estamos a atravessar uma situação muito difícil. Morrerem 200 pessoas por dia dói no coração de qualquer português. Numa semana, tivemos 26 casos. Nalguns treinos tive de treinar com uns numa hora, outros noutra. Nem ambiente houve. É como uma família que tem de estar separada. Esta semana foi um surto muito complicado, tivemos de adaptar. Não foi por ter mexido tanto, porque fui obrigado.»