Jorge Jesus não conta com cinco jogadores para o particular desta noite frente ao Bournemouth, no Estádio da Luz.

Segundo o boletim clínico do Benfica, Grimaldo (lesão muscular na coxa esquerda), Helton Leite (traumatismo do ombro esquerdo), Pedrinho (traumatismo do tornozelo esquerdo), Jardel (entorse joelho esquerdo) e Samaris (tendinopatia aquiles à direita) falham a partida com o emblema inglês devido a lesão.

O Benfica-Bournemouth joga-se esta noite, a partir das 19h00.