Jorge Jesus falou ao canal do Flamengo após a vitória por 2-0 sobre o Boavista, que coloca os rubro-negros nas meias finais da Taça do Rio e elogiou o nível da equipa naquele que foi o segundo jogo após a interrupção devido à pandemia.

«Tivemos jogadas de qualidade, uma equipa que joga 90 minutos dentro do meio campo do adversário tem de ter um perfil tático muito forte, uma capacidade física muito forte. É isso que o Flamengo fez com o Boavista e se jogasse contra o Barcelona também faria. Não importa o adversário, o que é importante para nós são nossas ideias», disse o técnico português.

«Nós não vamos abdicar do ADN da equipa, sempre muito compacta e agressiva quando não tem a bola. Os jogadores já não sabem jogar de outra maneira, já não gostam de jogar de outra maneira, são eles mesmos que incutem esse espírito. Agora domingo temos mais um jogo, faltam dois jogos para ganhar tudo que há no Brasil, faltando só a Copa do Brasil que não ganhámos», apontou.