O Brasil perdeu a final da Copa América frente à Argentina, em pleno Maracanã, e o futuro do selecionador Tite está a ser novamente debatido. A imprensa brasileira tem apresentado várias possibilidades e um dos nomes em cima da mesa é o de Jorge Jesus, que fez um trabalho notável no Flamengo.



A possível aposta num treinador estrangeiro é algo que divide opiniões no Brasil. Cafú, por exemplo, é assumidamente contra.



«Quando vocês falam de treinador estrangeiro, eu não concordo. Qual é o único país pentacampeão do mundo? E quantos treinadores estrangeiros nós tivemos? Nenhum», começou por dizer o bicampeão mundial.



Cafú, que venceu o Campeonato do Mundo em 1994 e 2002 (foi finalista vencido em 1998), não têm dúvidas. «Se o Jorge Jesus é tão bom assim, porque é que ele não treina a seleção de Portugal? Eu não concordo e tenho o ponto de vista de que nós temos que dar oportunidade aos nossos treinadores. Temos treinadores bons no Brasil», completou o antigo lateral direito num programa da SBT Sports.