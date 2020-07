O Flamengo, de Jorge Jesus, conquistou na quarta-feira o seu quarto título do ano, ao vencer o Fluminense por 1-0, em encontro da segunda mão da final do campeonato Carioca em futebol.

No Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, vazio devido à pandemia da covid-19, a formação comandada pelo técnico português ganhou com um tento do suplente Vitinho, que entrou aos 87 minutos e faturou sobre o final dos descontos, aos 90+5.

O Flamengo nem precisava desse golo para selar o seu 36.º título Carioca, pois o empate servia, depois do triunfo por 2-1 conseguido no domingo, com golos de Pedro e Michael, contra um de Evanilson.

Os campeões brasileiros já tinham conquistado em 2020 a Supertaça sul-americana, a Supertaça brasileira e a Taça Guanabara, a primeira fase do campeonato Carioca.

O Flamengo esteve também na final da Taça Rio, que perdeu nos penáltis face ao Fluminense, sendo, assim, obrigado a disputar a final do campeonato Carioca em dois jogos com o rival. Se tivesse vencido, teria assegurado automaticamente o estadual.

Jorge Jesus foi o rei da festa. Os capitães chamaram o técnico português para que fosse ele a levantar a taça e depois os jogadores atiraram Jorge Jesus ao ar, cantado em coro: «Mister, Mister».

Veja as imagens: