O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou quinze dias de suspensão ao treinador do Benfica. Jorge Jesus terá ainda de pagar uma multa de 12.240 euros.

Em causa estão as críticas à arbitragem de Artur Soares Dias no clássico com o FC Porto, disputado em maio.

A Associação de Árbitros (APAF) apresentou então uma queixa, que contemplava também os jogadores Grimaldo e Otamendi, agora multados pelo Conselho de Disciplina em 1.020 euros.

O Benfica, que na altura escreveu, na newsletter diária, que Soares Dias devia deixar de apitar jogos com o FC Porto, foi multado em 32.640 euros.

Perante este castigo, Jesus arrisca falhar os jogos agendados até ao final do ano civil, incluindo os dois clássicos com o FC Porto (um para a Taça de Portugal e outro para a Liga), mas um eventual recurso pode suspender a punição.

