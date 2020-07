O Flamengo anunciou esta quarta-feira que tem um jogador infetado com covid-19 e Jorge Jesus tem uma baixa para o jogo desta do Flamengo com o Fluminense, da final da Taça Rio, que determina o campeão do Rio de Janeiro.

O atleta, que não foi identificado, «foi prontamente afastado, colocado em quarentena e substituído por outro na convocatória», diz o clube, garantindo que os restantes elementos estão «aptos a trabalhar normalmente».

Nesta quarta (08/07), a delegação realizou os testes moleculares no CT. Um atleta testou positivo e foi prontamente afastado, colocado em quarentena e substituído por outro na relação.

Todos os 40 componentes envolvidos no jogo de hoje estão aptos a trabalhar normalmente. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 8, 2020

Em maio, três jogadores do Flamengo já tinham testado positivo e vários elementos da equipa técnica e direção se terem tornado em casos confirmados.