«Tempestade». Foi assim que o treinador do Benfica, Jorge Jesus, rotulou o surto de covid-19 que está a afetar os encarnados na última semana e que conheceu, na manhã deste domingo, mais dois casos positivos: Odysseas Vlachodimos e Everton Cebolinha. Uma tempestade da qual, se o plantel se livrar, vai ficar mais forte no futuro em 2020/2021 para lutar por títulos.

«Temos estado a sofrer e vamos continuar a sofrer em relação a todo esse processo, mas somos a equipa que, se calhar, vai criar a imunidade de grupo mais rápido. Já sofremos tanto. A tempestade, acho que a gente vai passar e, quando passar esta tempestade, vamos ficar mais fortes», disse Jesus, na antevisão à receção ao Nacional, para a 15.ª jornada da I Liga.

«Toda a gente percebe que o Benfica teve um surto com o campeonato em andamento, muito complicado. Eu como treinador, nunca me tinha acontecido, em 30 anos de carreira: já tive de trabalhar três defesas novas. Comecei uma linha de quatro, tive de ir para outra e agora para uma linha de quatro que nunca jogou junta. Mas temos de adaptar-nos à realidade, a realidade é esta e é fazermos das fraquezas forças. Se o Benfica passar esta tempestade, vai ser difícil segurar o Benfica no futuro, mas esta tempestade não tem um jogo», elucidou Jesus.

Além dos guardiões Helton Leite e Vlachodimos, Jesus tem a retaguarda privada de Grimaldo, Gilberto, Vertonghen, Otamendi e Nuno Tavares, todos com teste positivo à covid-19. Há ainda o lesionado André Almeida.

O Benfica-Nacional joga-se a partir das 17 horas de segunda-feira, no Estádio da Luz. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.