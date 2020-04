Jorge Jesus escolheu a rede social Instagram para elogiar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, jogadores que o treinador considera geniais.

A acompanhar duas fotografias de abraços, carregadas de simbolismo neste momento de distanciamento social, Jesus confessa a admiração que sente pelos craques da Juventus e do Barcelona.

«Uma exaltação à arte e ao talento de craques do futebol mundial simbolizada pelos encontros com Cristiano e Messi, em jogos da Liga dos Campeões da Europa. Astros que encantam adeptos com jogadas geniais e que fazem esse desporto ser tão apaixonante», escreve o técnico do Flamengo, recordando os encontros que teve com CR7 e Messi nos jogos da Liga dos Campeões no tempo em que esteve no comando do Sporting