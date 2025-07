Jorge Jesus falou em exclusivo à TVI, após o triunfo sobre o Toulouse (2-1), na Áustria, tendo respondido a todas as questões, sem reservas. Falou sobre Cristiano Ronaldo, sobre João Félix, sobre o mercado e sobre o que o levou a aceitar este desafio.

SOBRE A LOUCURA COM RONALDO NO HOTEL

Em Portugal não se tem a dimensão do que é este extraterrestre. Não estou a falar como jogador, estou a falar como lenda. Eles passaram horas, oito ou nove horas, ali, à chuva, só para o ver ou para lhe tirar uma fotografia. É uma coisa incrível.

SOBRE O QUE FALTA FAZER NO MERCADO

Este é o segundo jogo de preparação, o 14º treino e como é física e taticamente a equipa está muito longe do que nós queremos. Mas a pré-época serve para isso. A pouco e pouco estamos a melhorar a equipa, saiu o Duran e entrou o João Félix, saiu o Laporte e vai entrar um central, saiu o Otávio e também vai entrar um jogador para o lugar dele. E depois a ideia é ir buscar um extremo e alguns jogadores sauditas para melhorar a qualidade do plantel.

SOBRE O DESAFIO QUE SIGNIFICA TREINAR O AL NASSR

Tenho a certeza que este é o desafio mais difícil da minha carreira de treinador. Vim para um rival, deixei do outro lado uma grande equipa construída ao longo de dois anos. O Al Nassr vai ser muito desafiante e por isso é que eu aceitei o convite do Semedo e do Cristiano, mas que vai ser difícil, vai.