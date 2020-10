Jorge Jesus não poupou nos elogios a Darwin Núñez após a vitória do Benfica frente ao Lech Poznan, para a Liga Europa, na qual o avançado uruguaio marcou três golos.

Em conferência de imprensa, o técnico dos encarnados projetou um grande futuro ao jovem de apenas 21 anos, que se estreou assim a marcar de águia ao peito.

«Foi uma noite especial para o Darwin, estamos encantados com o jogo que fez e encantados com a vitória da equipa. Os jogadores trabalharam para ela, este adversário é complicado. Coloca muitos jogadores na decisão, o Tiba tem muita influência no último passe e isso criou-nos alguns problemas. Mas fomos uns justos vencedores e estamos de parabéns», começou por dizer aos jornalistas.

«o Darwin tem muita qualidade, quando o contratámos sabíamos o que estávamos a fazer, embora não haja certezas absolutas. Ele está a demonstrar a qualidade e o futuro que tem, hoje fez um hat-trick e fez um jogo de outro patamar. Aliás, estávamos convencidos que estávamos a contratar um jogador para o futuro de outro patamar», prosseguiu.

Depois, Jesus justificou a aposta em Otamendi para capitanear a equipa: «Para mim os anos na equipa valem zero, há outros argumentos. Saiu o Rúben e o André Almeida está lesionado, faltam dois capitães. Normalmente escolho sempre um capitão novo em todos os clubes a que chego. Escolhi o Otamendi porque é um jogador com experiência, fala português. Pensei também no Vertonghen, mas não fala português. Então optei pelo Otamendi.»

Jorge Jesus refutou ainda a ideia de que as águias tenham passado por problemas na transição defensiva, garantindo que sempre sentiu que a sua equipa ia sair vencedora desta partida.

«Vimos uma equipa que e atrevida ofensivamente, há que perceber o que aconteceu no jogo. Esta equipa do Lech coloca vários jogadores no ataque, muitas vezes tivemos de defender em igualdade numérica e eles conseguiram arranjar algum espaço. Não jogamos sozinhos, jogámos com uma equipa que não perde em casa há um ano, é vice-campeã da Polónia. O Lech criou-nos alguns problemas, mas nunca senti essa tremideira. Senti sempre que íamos marcar a seguir ao Lech», atirou.