O programa Maisfutebol desta sexta-feira foi tomado de assalto pela confirmação do regresso de Jorge Jesus ao Benfica que monopolizou a conversa e relegou o título conquistado pelo FC Porto para segundo plano.

Já sabíamos que o já antigo treinador do Flamengo ia ser tema de conversa, até porque o Maisfutebol já tinha avançado com o acordo total entre o clube e o técnico, mas ao longo do programa foram chegando todas as informações complementares.

Começou com as primeiras reações do Flamengo, que acabaram por confirmar a saída do treinador, até à confirmação oficial, com o Benfica a dar conta dos pormenores num comunicado enviado à CMVM.

Foi, portanto, um programa muito à volta de Jorge Jesus, mas também ainda houve tempo para o FC Porto e para o título conquistado esta semana «com todo o mérito».

Houve também tempo para as habituais rubricas, como o «Jornal do incrível», de Catarina Pereira, bem como os «Equipamentos míticos», de Pedro Ribeiro, que veio denunciar uma estranha tendência para «pijamas».

