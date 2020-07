Os adeptos do Flamengo estão revoltados com a saída de Jorge Jesus para orientar o Benfica e decidiram invadir as redes sociais do clube português com imagens de Vampeta nu, prometendo manter a «perseguição» nos próximos tempos.



«Vocês nunca mais vão ter paz», garantem os brasileiros.



Para além de terem prometido apoio ao FC Porto, criando a união #FlaPorto e anunciado que os dragões ganharam 42 milhões de adeptos, os seguidores do Flamengo recuperaram imagens de uma produção fotográfica do ex-jogador Vampeta para uma revista, em 1999.



A fotografia de Vampeta completamente nu foi partilhada com insistência pelos adeptos brasileiros nas redes sociais do Benfica, chegando a colocar o nome do antigo internacional brasileiro entre as tendências no Twitter.