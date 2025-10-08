Sem fugir à regra, e sendo como é, Jorge Jesus protagonizou um momento à «Jorge Jesus» na gala Portugal Football Globes, desta terça-feira. 

Na chegada ao local onde se encontravam os jornalistas, o treinador português do Al Nassr mostrou uma faceta de «old Jesus» e brincou com quem estava atrás da câmara.

Ora veja:

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol? 