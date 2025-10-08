Jorge Jesus
VÍDEO: já viu Jorge Jesus a ser… old Jesus?
Treinador português volta a mostrar faceta divertida
Sem fugir à regra, e sendo como é, Jorge Jesus protagonizou um momento à «Jorge Jesus» na gala Portugal Football Globes, desta terça-feira.
Na chegada ao local onde se encontravam os jornalistas, o treinador português do Al Nassr mostrou uma faceta de «old Jesus» e brincou com quem estava atrás da câmara.
Ora veja:
