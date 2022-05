Jorge Jesus continua à espera de um entendimento total para viajar para a Turquia.

Nesta altura o acordo com o Fenerbahçe está muito adiantando, mas ainda há detalhes para acertar, como sejam a cláusula de rescisão ou os bónus do contrato, entre outros pormenores mais pequenos.

Está previsto, aliás, que dirigentes do clube turco cheguem esta terça-feira a Portugal para fechar em definitivo o acordo, já a pensar em viajar com Jorge Jesus no regresso a Istambul.

Nesse sentido, é possível que o treinador português viaje ainda hoje para Istambul, tudo depende das negociações.