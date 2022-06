Há mais um português a caminho do Fenerbahçe. Depois de ter contratado Jorge Jesus para treinador, o clube turco aposta agora em Mário Branco.

Aos 46 anos, o homem que foi o diretor desportivo do Famalicão até maio embarca em nova aventura no estrangeiro, agora como coordenador do futebol do clube turco, ficando responsável por tudo o que está relacionado com a operacionalização do futebol da equipa principal do Fenerbahçe.

Mário Branco, que também já trabalhou como diretor desportivo, por exemplo, no PAOK já viajou para a Turquia, juntamente com a equipa técnica de Jorge Jesus.

Nesse capítulo, nota para o facto de Mário Monteiro, o elemento que há mais tempo trabalhava com Jesus ter deixado de fazer parte da equipa técnica. O preparador físico do Fenerbahçe vai ser Carlos Bruno, que trabalhava na seleção de Moçambique.