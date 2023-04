O futuro de Jorge Jesus no Fenerbahçe decide-se nas próximas horas.

Após a derrota contra o Besiktas, no dérbi de Istambul, e também devido a uma relação que se tem vindo a desgastar com o presidente do Fenerbahçe, o contrato do treinador português, válido até maio, pode ser terminado mais cedo e sabe o Maisfutebol/CNN Portugal que pode ser imediatamente.

O Fenerbahçe tem um jogo importante nesta quinta-feira, para a Taça da Turquia com o Kayserispor, para os quartos de final da Taça. A proximidade do jogo é um factor que pode pesar na decisão das partes.