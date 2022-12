O Fenerbahçe venceu o Villarreal num particular realizado neste sábado e um momento captou a atenção da TV. Jorge Jesus deu um toque de calcanhar, a levantar uma bola que saíra pela lateral, de modo a que o seu jogador pudesse efetuar o lançamento.

No twitter, a emissora do encontro escreveu «Muita classe, Jorge Jesus. Está para ser titular no Fenrbahçe».