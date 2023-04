Jorge Jesus é a prioridade do Flamengo para ocupar o cargo deixado esta terça-feira por Vítor Pereira, que foi demitido depois perder o Campeonato Carioca, no último fim de semana, para o rival Fluminense.

Jesus foi procurado pelo emblema do Rio de Janeiro ainda na segunda-feira, mas, segundo apurou o Maisfutebol, avisou que somente aceitaria conversar e negociar após a oficialização da saída do compatriota, o que veio, de facto, a acontecer.

Ídolo do Rubro-Negro, onde venceu cinco título, entre 2019 e 2020, o treinador português tem contrato com o Fenerbahçe apenas até junho de 2023. Para sair agora, entretanto, é preciso pagar o restante do ordenado que ainda tem a receber.

O Flamengo, recorde-se, tentou sem sucesso a contratação de Jesus, na altura no Benfica, em dezembro de 2021, antes de fechar com outro português: Paulo Sousa.

Além de Jorge Jesus, Jorge Sampaoli está muito bem cotado nos bastidores do Flamengo. O argentino é outro nome forte e, não menos importante, está livre no mercado, visto que foi dispensado recentemente do Sevilha.