Há um ano, Jorge Jesus venceu a Libertadores pelo Flamengo e agora foi questionado pelos jornalistas sobre se o Benfica é favorito à conquista da Liga Europa.

«O Benfica é uma equipa que é favorita em todas a competições em que está inserida, pode é não ter competência para chegar lá. E o Benfica está a criar uma equipa em que essa possibilidade possa ser um facto. Ser vencedor das competições internas é uma coisa, ter uma equipa para disputar a Champions ou Liga Europa até ao final é outra coisa porque os níveis competitivos são maiores.»

«Acreditamos que temos todas as capacidades e estamos a trabalhar para que isso seja um facto», garantiu.

Questionado sobre se há um ano imaginaria estar numa conferência de imprensa da Liga Europa como treinador do clube encarnado, Jesus afirmou: «Neste momento estou no Benfica, no futebol o treinador muda com muita facilidade e, quando é procurado, como é o meu caso, em toda a parte do mundo, ainda mais depressa muda.»

«Ganhar uma Libertadores vai fazer parte do meu currículo desportivo, não mais do que isso. Agora estou num projeto em que estou tão ou mais interessado em conquistar títulos como no Brasil», assegurou.