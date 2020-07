Jorge Jesus despediu-se esta segunda-feira do Flamengo, antes de viajar para Portugal para começar a preparar a próxima época do Benfica.

Rodeado por alguns adeptos e jornalistas no exterior do Ninho do Urubu, o treinador português admitiu que a decisão de deixar o mengão foi difícil.

«É emocionante, é fora do normal. E é aquilo que durante o ano sempre tiveram: uma paixão muito grande. Claro que foi difícil. Quem está no paraíso e tem de tomar decisões é sempre difícil», disse.