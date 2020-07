Jorge Jesus falou à Fla TV após a derrota com o Fluminense na final da Taça Rio, nas grandes penalidades, e disse que o adversário jogou precisamente para ir a penáltis.

«Primeiro, quero dar os parabéns ao Fluminense. Fez um golo de ressalto e, depois, durante o jogo todo, foi uma equipa a defender, a jogar para ir aos penáltis, pensando que poderia aí ser superior, o que aconteceu», disse o técnico do Flamengo.

Jesus afirmou que a sua equipa «dominou, praticamente, o jogo todo, sobretudo a segunda parte, em que marcou um golo e criou várias oportunidades, enquanto o Fluminense quase não criou perigo».

«Jogou para não perder, ou para não perder por muitos», apontou o treinador, dizendo ainda: «Não foi por sorte que o Fluminense ganhou, pois foi competente nas grandes penalidades».

A vitória na Taça Rio garantia aos rubro-negros praticamente a vitória do campeonato estadual, título que está agora adiado. «Temos de fazer dois jogos com o Fluminense e vamos encará-los com a mesma confiança», garantiu Jesus.